Війська РФ окупували третину Торецької громади: за всю решту території йдуть інтенсивні бої

Російські війська окупували 30% Торецької громади на Донеччині. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

За його словами, за всю решту території ведуться інтенсивні бої.

«Намагаються ворожі ДРГ проникати у житлову забудову, на об'єкти критичної інфраструктури. Проникаючи незначними групами по 3-5 осіб, які поступово накопичуються, намагаються кількістю тиснути та захоплювати територію міста безпосередньо, загалом впливаючи на ситуацію та здійснюючи більш інтенсивні обстріли громади. Для цього використовують FPV-дрони, спостережну авіацію та дрони, які дають інформативність для того, щоб ворог, як і ми, орієнтувався по території міста», – розповів Чинчик.

Нагадаємо, що українські воїни зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів.