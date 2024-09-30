Армия РФ дронами атаковала Купянск: под удар попала остановка общественного транспорта, есть погибший и раненый

Последствия атаки российских дронов на Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура

30 сентября около 08:30 российский FPV-дрон попал в автомобиль в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



Ранения получил 58-летний мужчина – водитель авто. Его госпитализировали в больницу.



Уже в 10:35 оккупанты повторно атаковали город FPV-дроном. В этот раз ударили по остановке общественного транспорта. На месте погиб 82-летний мужчина.

Напомним, что 30 сентября российская армия ударила по городу Мирноград Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один – ранен.