Армія РФ дронами атакувала Куп'янськ: під удар потрапила зупинка громадського транспорту, є загиблий та поранений

Наслідки атаки російських дронів на Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура

30 вересня близько 08:30 російський FPV-дрон влучив в автомобіль у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Поранення отримав 58-річний чоловік – водій авто. Його госпіталізували до лікарні.



Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз ударили по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Нагадаємо, що 30 вересня російська армія вдарила по місту Мирноград Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – поранена.