Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены

8 октября российские войска управляемой авиабомбой ударили по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Как отметил Терехов, по предварительной информации, в результате удара есть один погибший.
«Информация уточняется», – сказал харьковский городской голова.
Обновлено 17:40. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до двух человек.
По меньшей мере три человека получили ранения. Всего по городу ударили четыре авиабомбы.
Напомним, что днем 8 октября армия РФ ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего 21 человек получил ранения.