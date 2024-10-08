Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены

8 октября российские войска управляемой авиабомбой ударили по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Как отметил Терехов, по предварительной информации, в результате удара есть один погибший.



«Информация уточняется», – сказал харьковский городской голова.



Обновлено 17:40. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших возросло до двух человек.



По меньшей мере три человека получили ранения. Всего по городу ударили четыре авиабомбы.

Напомним, что днем 8 октября армия РФ ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего 21 человек получил ранения.