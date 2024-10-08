Російська авіація скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові: дві людини загинули, ще три – поранені

8 жовтня російські війська керованою авіабомбою вдарили по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як зазначив Терехов, за попередньою інформацією, внаслідок удару є один загиблий.
«Інформація уточнюється», – сказав харківський міський голова.
Оновлено 17:40. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей.
Щонайменше три людини отримали поранення. Всього по місту вдарили чотири авіабомби.
Нагадаємо, що вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по Індустріальному району Харкова, внаслідок чого 21 людина отримала поранення.