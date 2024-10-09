«Ситуация на поле боя создает возможность»: Зеленский заявил о реальном шансе завершить войну не позднее 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В октябре, ноябре и декабре есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Об этом во время выступления на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор.



«Выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года», – заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский также рассказал, когда будет готов документ с условиями справедливого завершения войны.