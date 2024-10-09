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Зеленский рассказал, когда будет готов документ с условиями справедливого завершения войны

09 октября 2024, 19:00

Зеленский рассказал, когда будет готов документ с условиями справедливого завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина с июля работает над пунктами «формулы мира». Об этом во время выступления на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, к ноябрю подготовят документ, в котором будут прописаны подробные условия справедливого окончания войны.

«Конечно, возникает вопрос, как заставить Россию взять в этом участие и заставить ответственных за войну выполнять «формулу мира». Для этого мы разработали план мер, способных исправить ситуацию до предстоящего саммита мира. Это план, который обеспечит достижение надежной стабильности, лишит Россию возможности далее угрожать Европе. Этот план уже был представлен в США. Теперь мы делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей», – отметил глава государства.

Напомним, что заседание в формате «Рамштайн» отложили, новую дату определяют.

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