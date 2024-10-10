Атака на военный аэродром в Адыгее РФ: там были самолеты Су-27 и Су-34, под удар попал склад боеприпасов

Пожар на военном аэродроме «Ханская» в Адыгее РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 10 октября Силы обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому «Ханская» в Республике Адыгея РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.



В частности, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа российской ПВО, зафиксирован пожар.



Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-27 и Су-34. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.



Задание выполнили силами и средствами СБУ, ГУР и ССО.

Напомним, что вблизи аэродрома идет эвакуация местных жителей.