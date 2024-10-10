Атака на військовий аеродром в Адигеї РФ: там були літаки Су-27 та Су-34, під удар потрапив склад боєприпасів

Вночі 10 жовтня Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому «Ханська» в Республіці Адигея РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота російської ППО, зафіксовано пожежу.
Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-27 та Су-34. Докладніша інформація про наслідки ураження уточнюється.
Завдання виконали силами та засобами СБУ, ГУР та ССО.
Нагадаємо, що поблизу аеродрому триває евакуація місцевих мешканців.