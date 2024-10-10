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Атака на військовий аеродром в Адигеї РФ: там були літаки Су-27 та Су-34, під удар потрапив склад боєприпасів

10 жовтня 2024, 13:51

Атака на військовий аеродром в Адигеї РФ: там були літаки Су-27 та Су-34, під удар потрапив склад боєприпасів

Пожежа на військовому аеродромі «Ханська» в Адигеї РФ. Кадр із відео Пожежа на військовому аеродромі «Ханська» в Адигеї РФ. Кадр із відео

Вночі 10 жовтня Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому «Ханська» в Республіці Адигея РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота російської ППО, зафіксовано пожежу.

Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-27 та Су-34. Докладніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

Завдання виконали силами та засобами СБУ, ГУР та ССО.

Нагадаємо, що поблизу аеродрому триває евакуація місцевих мешканців.

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