Атака на військовий аеродром в Адигеї РФ: там були літаки Су-27 та Су-34, під удар потрапив склад боєприпасів

Пожежа на військовому аеродромі «Ханська» в Адигеї РФ. Кадр із відео

Вночі 10 жовтня Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому «Ханська» в Республіці Адигея РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, розташований на території військового об'єкта. У районі цілі відмічалася робота російської ППО, зафіксовано пожежу.



Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-27 та Су-34. Докладніша інформація про наслідки ураження уточнюється.



Завдання виконали силами та засобами СБУ, ГУР та ССО.

Нагадаємо, що поблизу аеродрому триває евакуація місцевих мешканців.