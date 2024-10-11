Силы ПВО ночью и утром сбили 29 «шахедов» российских войск

В ночь на 11 октября россияне атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» из района оккупированного Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 66 ударными БПЛА из района города Курск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 11:00 силы ПВО сбили 29 «шахедов» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.



Также 31 беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ, два – повернули в направлении России. Еще четыре дрона находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Напомним, что ночью 11 октября войска России обстреляли Краматорск, под ударом оказались промзона и частный сектор.