Сили ППО вночі та вранці збили 29 «шахедів» російських військ

У ніч на 11 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із району окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 66 ударними БПЛА із району міста Курськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 11:00 сили ППО збили 29 «шахедів» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.



Також 31 безпілотник локаційно втрачений у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, два – повернули у напрямку Росії. Ще чотири дрони перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня війська Росії обстріляли Краматорськ, під ударом опинилися промзона та приватний сектор.