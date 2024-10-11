Российская армия обстреляла Лиман: возник масштабный пожар, спасатели тушили жилую застройку и автомобили

10 октября российские оккупанты обстреляли город Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
В результате обстрела загорелись дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и сухая трава.
Прибывшие на место спасатели потушили возгорание жилой застройки и автомобилей на площади 700 квадратных метров и сухостоя на площади 200 квадратных метров.
Напомним, что ночью 11 октября войска России обстреляли Краматорск, под ударом оказались промзона и частный сектор.