Російська армія обстріляла Лиман: виникла масштабна пожежа, рятувальники гасили житлову забудову та автомобілі

10 жовтня російські окупанти обстріляли місто Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок обстрілу загорілися будинки, господарські будівлі, легкові автомобілі та суха трава.



Рятувальники, які прибули на місце, загасили загоряння житлової забудови та автомобілів на площі 700 квадратних метрів і сухостою на площі 200 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня війська Росії обстріляли Краматорськ, під ударом опинилися промзона та приватний сектор.