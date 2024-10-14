Завербовал сотрудник ФСБ из Луганска: суд вынес приговор «кроту» в пограничной службе, который шпионил для РФ

Задержание «крота», которого завербовал агент ФСБ из Луганска. Фото: СБУ

Реальный срок заключения получил российский агент, который действовал на Волыни. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала ФСБ.



По инструкции российской спецслужбы агент собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, которые привлечены к защите региона. Больше всего оккупантов интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава украинских войск на оборонных линиях.



Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне 2024 года и установили его российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, который дислоцируется в оккупированном Луганске.



Как установило расследование, пограничник попал в поле зрения ФСБ, когда проходил службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынскую область, где он приступил к выполнению задач россиян. В обмен на сотрудничество с оккупантами мужчина рассчитывал на «эвакуацию» в РФ и «должность» в российских военных формированиях.



На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агента признали виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил «кроту» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.

Напомним, что суд ужесточил приговор главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечник, который последовательно создавал условия для оккупации Луганщины.