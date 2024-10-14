Завербував співробітник ФСБ із Луганська: суд виніс вирок «кроту» у прикордонній службі, який шпигував для РФ

Затримання «крота», якого завербував агент ФСБ із Луганська. Фото: СБУ

Реальний термін ув'язнення отримав російський агент, який діяв на Волині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Йдеться про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ.



За інструкцією російської спецслужби агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону. Найбільше окупантів цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях.



Контррозвідники СБУ затримали зрадника у червні 2024 року та встановили його російського куратора. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується в окупованому Луганську.



Як установило розслідування, прикордонник потрапив у поле зору ФСБ, коли проходив службу на сході України. Згодом його відправили до Волинської області, де він розпочав виконання завдань росіян. В обмін на співпрацю з окупантами чоловік розраховував на «евакуацію» до РФ та «посаду» у російських військових формуваннях.



На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнали винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд призначив «кроту» 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.

Нагадаємо, що суд посилив вирок голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який послідовно створював умови для окупації Луганщини.