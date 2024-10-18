Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: повреждены дома, здания и линии электросети

18 октября в 09:50 войска РФ управляемыми авиационными бомбами ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены фасады административных зданий, частных домов, линии электросети ДТЭК и легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Напомним, что 17 октября российская авиация сбросила три авиабомбы на город Курахово Донецкой области, в результате чего уничтожен Центр культуры, ранения получил один человек.