Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: пошкоджені будинки, будівлі та лінії електромережі

18 жовтня о 09:50 війська РФ керованими авіаційними бомбами вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені фасади адміністративних будівель, приватних будинків, лінії електромережі «ДТЕК» та легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 17 жовтня російська авіація скинула три авіабомби на місто Курахове Донецької області, внаслідок чого знищений Центр культури, поранення отримала одна людина.