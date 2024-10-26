Россия обстреляла Днепр: 3 человека погибли, 18 — ранены

В результате ракетных ударов в ночь на субботу по Днепру в городе частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в Днепре погибли три человека, среди них — ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо — дети. Восемь — госпитализированы.

Глава ОВА рассказал, что жилая двухэтажка в результате ночной ракетной атаки уничтожена. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Также повреждены корпусы больницы.

В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

В общей сложности, ранее ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.