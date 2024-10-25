В Киеве горит жилой дом после атаки российского дрона

В жилом доме Киева возник пожар после атаки беспилотника. Российский дрон сбили, обломок попал в дом в Соломенском районе.



«В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно вражеский БпЛА попал в жилой дом», — сообщил мэр города Виталий Кличко.



По его словам, экстренные службы направляются к месту события.



Возгорание произошло на трех этажах. Жителей эвакуируют, сообщает киевская городская военная администрация (КГВА).



«В многоквартирном доме в Соломенском районе проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.



Также в ведомстве отметили, что есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется.



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