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Россия обстреляла Днепр: 4 человека погибли, 21 — ранен (обновлено)

26 октября 2024, 13:15

Россия обстреляла Днепр: 4 человека погибли, 21 — ранен (обновлено)

Россия обстреляла Днепр: 4 человека погибли, 21 — ранен

Обновлено в 13.15. Число пострадавших в Днепре от ночного ракетного удара возросло до 21 человека. Семеро из них находятся в больнице, 17-летний подросток — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один — аварийный.

Обновлено в 11.40. Число погибших в Днепре в результате ночной ракетной атаки возросло до 4 человек, сообщает министерство внутренних дел. 

«Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены», — говорится в сообщении МВД.

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, четвертое тело жертвы было обнаружено при разборе завалов разрушенного дома. 

«Под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело. Это четвертая жертва ночной атаки», — сообщил он.

По данным МВД, что в результате российского удара по жилому дому в Днепре погибли жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в ночь на субботу по Днепру в городе частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в Днепре погибли три человека, среди них — ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо — дети. Восемь — госпитализированы.

Глава ОВА рассказал, что жилая двухэтажка в результате ночной ракетной атаки уничтожена. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Также повреждены корпусы больницы.

В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

В общей сложности, ранее ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.

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