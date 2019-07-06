Зеленский назвал следующий шаг по выполнению «Минска» после разведения у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения для достижения мира на Донбассе. Об этом он сказал в интервью DW в Краматорске.



Говоря о следующем шаге Украины после разведения сил в Станице Луганской, Зеленский заявил: «Следующий шаг — в Минске, в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся с двух сторон».



По его словам, на последней встрече в Минске обсуждалось, какой нужен для этого срок.



«Наша сторона была готова за сутки все сделать — мы все для этого сделали. Та сторона сказала, что им надо от восьми до десяти дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал, и одновременно это произошло. Следующий вопрос будет подниматься, я надеюсь, об обмене заключенными, военнопленными», — рассказал президент.



Он подчеркнул: «Мы готовы делать все, что написано в минских соглашениях. Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам к выполнению всех минских договоренностей, для того чтобы, наконец, у нас был мир».



Зеленский также выразил надежду, что после встреч с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Канады «будут не просто какие-то слова, потому что с ПАСЕ мы с вами видели, что произошло».



«Я очень надеюсь, что с их стороны будут все-таки поступки более серьезные — не просто на словах поддерживать Украину, а будут реальные действия. Ну а что остается? Если мы хотим закончить эту войну — а мы очень хотим — дипломатическим путем, то тогда других шансов у нас нет. То, о чем мы уже договорились, я надеюсь, что это не сорвет другая сторона», — подчеркнул глава государства.



Он отметил, что первая встреча в «нормандском формате» после «долгого молчания» будет 12 июля.

5 июля президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко.



Зеленский заявил о необходимости возвращения ментальности жителей Донецка и Луганска, а также поручил разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных территориях.