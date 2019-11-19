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Разумков не понял претензий Пристайко об отсутствии наработок по «особому статусу» Донбасса

19 ноября 2019, 08:04

Разумков не понял претензий Пристайко об отсутствии наработок по «особому статусу» Донбасса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе «Свобода лова» на ICTV заявил, что ему не до конца понятны высказывания министра иностранных дел Вадима Пристайко относительно подготовки закона об «особом статусе» Донбасса.

Так он отреагировал на слова главы МИД, который в интервью «РБК-Украина» высказал мнение о необходимости создания инициативной депутатской группы для наработки текстов законопроектов об «особом статусе» и амнистии до встречи в «нормандском формате».

Разумков отметил, что в понедельник у него не было возможности пообщаться с Пристайко и он видел только его высказывания в СМИ. «Мне не очень понятны такие высказывания. Потому что и позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и — главное — вместе с обществом будут создавать законопроект [об "особом статусе" Донбасса]», — добавил спикер Рады.

По его словам, без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. «Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов — это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу», — подчеркнул Разумков.

Спикер пообещал, что парламент успеет подготовить новый закон «в сжатые сроки» и выразил надежду, что к его созданию присоединятся представители всех политических сил Рады.

Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже. После встречи лидеров «нормандской четверки» у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса. 

Действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») заканчивается 31 декабря 2019 года.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Спикер Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об особом статусе.

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