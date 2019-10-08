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Закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать после «нормандской» встречи

08 октября 2019, 10:17

Закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать после «нормандской» встречи

Новый закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, парламент будет одной из главных площадок для написания нового закона. «Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное — к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону», — добавил Разумков. Он не уточнил, каким образом планируют задействовать общественность.

Украинская сторона добивается проведения встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия Франция), однако дата саммита до сих пор не определена. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит интереса РФ к проведению такой встречи.

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