Зеленский предложил Путину вернуть все, что было на кораблях, «но можно и больше»

Президент Владимир Зеленский вновь отметил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на возвращенных Украине военных кораблях.



«Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы обсудили с президентом [Путиным], чтобы Россия вернула нам все, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше», — сказал он на брифинге в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



Также Зеленский заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с Путиным встречу в «нормандском формате».

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Вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией 25 ноября 2018 года трех кораблей военно-морских сил.



Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне сняли оборудование и «угробили» эти корабли, поэтому их пришлось буксировать в порт Очакова.



ФСБ России подчеркивает, что суда были возвращены в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.