«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник выступил за продление Верховной Радой действующего закона об «особом статусе» Донбасса.



«Если Киев продлит закон, то мы готовы к дальнейшему диалогу, выполнению Минских соглашений», — приводит слова Пасечника ЛИЦ.



Также он считает, что продленный закон надо в Конституции Украины, «чтобы националисты не могли говорить, что закон антиконституционен».



При этом Пасечник заявил, что если Киев не продлит закон, то на жизни подконтрольной группировке территории «это не особо отразится, потому как ЛНР выбрала путь на интеграцию с РФ».

Действие закона об особенностях местного самоуправления ОРДЛО (особого статуса) истекает 31 декабря 2019 года. После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде намерены принять закон в сжатые сроки.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об «особом статусе».