В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев

Прокуратура не будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по делу о расстреле активисов Майдана на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом заявил прокурор по этому делу Алексей Донской, передает hromadske.



«Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований», — сказал он.



Сегодня, 24 декабря, в Святошинском суде Киева состоится очередное заседание по делу.



Накануне hromadske со ссылкой на источники, связанные с судебным делом о расстрелах на Институтской, сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» в рамках обмена пленными. Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, заявили собеседники издания.



Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Офисе президента Украины сообщили, что списки на обмен еще до конца не готовы.