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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

14 апреля 2020, 21:09

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине на утро вторника составляет 3372 человека. Из них 119 пациентов выздоровели, 98 — умерли. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания, один из них — в Донецкой области. В Луганской области по-прежнему выявлено 3 случая коронавируса.

Из больницы подконтрольной боевикам Горловки выписаны двое человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Речь идет о 28-летней женщине и ее двухлетнем ребенке. В группировке «ДНР» утверждают, что два повторных теста показали отсутствие COVID-19 в их организме.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отчитался перед членом Совета Федерации РФ Сергеем Мамедовым о 18-ти случаях коронавируса в отдельных районах Донецкой области. Ранее Пушилин заявлял, что «ДНР» получает помощь в борьбе с коронавирусом от России. При этом руководство группировок «ДНР» и «ЛНР» игнорирует возможность получить помощь от Международного комитета Красного креста.

«ЛНР» заявила о новом случае заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. Число пациентов с COVID-19, о которых заявляла группировка, достигло 16.

«ДНР» обнаружила четыре новых случая инфицирования коронавирусом в ОРДО. Таким образом, число заболевших, о которых заявляли в группировке, составляет 22 человека.

«ДНР» запретила покидать закрытый поселок Новый Свет иногородним работникам Старобешевской ТЭС из-за пандемии коронавируса.

Политика

Часть депутатов Совфеда РФ предлагает отменить пошлину в размере 3,5 тысячи рублей (1300 гривен) для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса (ОРДЛО), желающих получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Права человека

«ДНР» приговорила жителя Макеевки к 13 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже».

Экономика

Продуктовые рынки повторно закроют на время карантина из-за ряда нарушений. В Донецкой области возобновили работу 17 рынков. Луганская облгосадминистрация не разрешала открытие рынков в области на время карантина.

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