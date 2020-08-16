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Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа

16 августа 2020, 23:45

Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 1094 случая коронавируса. Из них 883 человека выздоровели, а 14 — умерли. На лечении остается 197 человек. С начала пандемии на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 179 человек. Из них выздоровели — 124, лечатся — 54.

Группировка «ДНР» заявляет о 2090 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 971 пациентов, выписаны – 1002 человека, летальных случаев – 117. Утверждается, что коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из подконтрольной Украине территории начиная с 25 июня 2020 года.

«ЛНР» подтверждает коронавирус у 631 человек, из которых 600 пациентов выздоровели, 16 — умерли.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди главных вопросов — продолжение режима тишины и обмен удерживаемыми лицами.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допускает перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.

Также Кравчук анонсировал введение в переговоры «людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе».

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили перспективы встречи министров «нормандской четверки» и согласились, что такая встреча крайне необходима в ближайшие месяцы.

Политика

Глава представительства президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания. По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия формулы Штайнмайера, если это будет отвечать украинским государственным интересам.

Общество

В Украине статус пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тысяч детей, что составляет всего 20%.

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК «Вагнера», участвовавших в боях на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины. Однако задержанных бойцов Беларусь передала России.

Более 100 тонн гуманитарной помощи проследовало в неподконтрольные властям районы Донбасса от Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«ДНР» присвоила «Донецкому техникуму промышленной автоматики» имя бывшего главы формирования Александра Захарченко, убитого в результате взрыва в 2018 году.

Боевые действия

Боевики на Донетчине отказали в проезде наблюдателям миссии ОБСЕ у населенных пунктов Хорошово, Марьяновка и в Бессарабка. Последний населенный пункт находятся вблизи неподконтрольного участка границы с Российской Федерацией.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:

«Донбасс сегодня»: Постсоветские союзы без России. Как Украине выстраивать взаимоотношения со странами СНГ в контексте военного конфликта // Как Кремль использует религиозные группы для манипуляций общественным мнением в Донецке и Луганске // Без права на голос. Почему часть громад на Донбассе не будут голосовать за местную власть вместе со всей Украиной.

«Донбасс Реалии»: Армия защитит Лукашенко от протестов? // Война Армении и Азербайджана: как Россия играет на конфликте в Нагорном Карабахе?// Что Путин потребует за перемирие на Донбассе? // Затулин - новый «серый кардинал» боевиков на Донбассе?

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12:52
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