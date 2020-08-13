Красный Крест и ООН отправили в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи

Более 100 тонн гуманитарной помощи проследовало в неподконтрольные властям районы Донбасса от Международного комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Четыре грузовика от УВКБ ООН проследовали через КПВВ «Станица Луганская». Автомобили перевозили насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.



Еще четыре автомобиля от МККК пересекли КПВВ «Новотроицкое» по маршруту «Киев-Донецк» и направили продуктовые наборы более чем 80 тонн.