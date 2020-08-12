Украина направила в Беларусь запрос об экстрадиции 28 «вагнеровцев». Их уже заочно арестовали

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК «Вагнера», участвовавших в боях на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всем задержанным в Беларуси наемникам было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (часть 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса). Шевченковский суд в Киеве также заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, подозреваемые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе группировок «ЛНР» и «ДНР».

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.