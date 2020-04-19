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Пасха на карантине. Что происходило в храмах Донбасса

19 апреля 2020, 22:33

Пасха на карантине. Что происходило в храмах Донбасса

Пасха-2020 для большинства украинцев, как и жителей других стран, прошла в домашней атмосфере. Несмотря на то, что Православная церковь Украины призвала прихожан остаться дома и посмотреть богослужения онлайн, часть прихожан все же посетили храмы, чтобы освятить праздничные куличи. Около 130 тысяч человек решили лично прийти на богослужения. Но это в десятки раз меньше, чем в прошлом году. На Пасху-2020 в церквях Украины собралось семь с половиной миллионов прихожан.

В церквях УПЦ Московского патриархата также были богослужения, которые привели к нарушениям карантина в стране. Национальная полиция заявила, что в Донецкой области было наибольшее количество нарушений – четыре из девятнадцати по всей стране.

Одним из самых массовых (по меркам карантина) стало богослужение в Святогорской Свято-Успенской лавре, где несколько сотен человек не соблюдали дистанцию. Большинство прихожан не надели маски. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушений санитарных норм.

В Донецке, Горловке, Макеевке, то есть по ту сторону линии соприкосновения, в храмах тоже прошли праздничные богослужения. Они тоже были относительно немноголюдными, и все же они далеки от строгих правил гигиены. Так прошли богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. При этом в «ДНР» пока не говорят, увидела ли «полиция» группировки нарушения в местных храмах.

На фотографиях местного сайта видно, что людям позволили подойти к одному образу.

Донецк, Ворошиловский район. Спасо-Преображенский кафедральный собор

Донецк, микрорайон Текстильщик. Свято-Георгиевский храм

Донецк, Ленинский район. Храм Святых Петра и Февронии Муромских

Донецк, Калининский район. Свято-Покровский храм

На входе в Богоявленский кафедральный собор Горловки у прихожан меряли температуру. Здесь люди не выстраивались в круг, а в порядке очереди подходили к священнослужителям, чтобы те окропили их.  

Богоявленский кафедральный собор Горловки

Кафедральный собор города Ровеньки (подконтролен «ЛНР»)

По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано более 5,4 тысяч случаев коронавируса COVID-19. Группировка «ДНР» заявила о 36 пациентах на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования.

В министерстве здравоохранения предполагают, что рост заболеваемости COVID-19 в Украине связан с тем, что в Вербное воскресенье, 5 апреля, многие люди посетили богослужения в храмах. Если брать во внимание расчеты Минздрава, то новая волна заболеваний может настигнуть Украину примерно через 5 дней, то есть в дни, когда правительство планировало завершить карантин.

Все фото взяты из открытых источников: Instagram, YouTube, веб-сайты епархий.

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