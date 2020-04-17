«ЛНР» сообщила о росте числа больных коронавирусом до 21

На подконтрольной группировке «ЛНР» было зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Таким образом, общее число заболевших составляет 21 человек.



Другой информации о новых заболевших в сообщении не приводится.

В украинском МинВОТ утверждают, что группировки «ДНР» и «ЛНР» скрывают летальные случаи коронавирусной болезни.