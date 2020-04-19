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Число заболевших COVID-19 в Украине увеличилось до 5449. Умер 141 человек

19 апреля 2020, 09:31

Число заболевших COVID-19 в Украине увеличилось до 5449. Умер 141 человек

По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Из них 141 случай был летальным, а 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новые случая болезни.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования.

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