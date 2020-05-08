Донецк, «ДНР» и памятник Сталину. Или все-таки Ленину-локомотиву?

После того как часть Донецкой области была захвачена группировкой «ДНР», имя советского правителя Иосифа Сталина все чаще звучит в донецких реалиях. Решения и действия генералиссимуса бульдозером прошлись по истории более десятка стран. И пока на территории «большой Украины» заметают последние отголоски культа Сталина, в Донецке, похоже, его решили возродить.



В группировке «ДНР» рассматривают возможность установки памятника советскому правителю в Донецке. В «ДНР» пока официально не подтвердили информацию. А неофициально известно, что памятник планируют установить в одном из мест, где они были ранее. К слову, один из таких монументов находился в парке имени Постышева (ныне центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова).

Теперь же СМИ пишут, что статую Сталина хотят установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Фигура Кобзаря стоит перед зданием, которое сепаратисты называют «домом правительства», раньше там размещалась областная администрация.



Не так давно глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым разрешает использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино». Это было сделано на фоне отмены из-за коронавируса массовых мероприятий по случаю Дня победы 9 мая.



«ДНР» и «ЛНР» уже не впервые проявили себя как организации, которые стремятся к авторитаризму в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Например, заведения с отсылкой к советскому прошлому теперь в тренде в Донецке. В декабре 2015 года в Луганске появился бюст Сталину - его «подарили» оккупированном городу российские коммунисты.

Вспомним, как образы Сталина проникали в сознание дончан и луганчан.



Так выглядела в 2017 году кафейня под названием «Коба» в центре Донецка.

В декабре прошлого года «ДНР» выпустила марку с портретом руководителя СССР. По задумке идеологов группировки, марка выпущена в рамках серии «Великие люди» и приурочена дню рождения Сталина.



На днях почтовая служба «ДНР» выпустила карточку «Сталино» по случаю Дня победы 9 мая.

А здесь на фото глава движения «Донецкая республика», сорантик главы «ДНР» Дениса Пушилина еще по «МММ» Алексей Муратов - в кителе и с трубкой копирует образ Сталина на молодежном фестивале. Фото сделано летом 2019 года.

Первомай 2017 года. Центр Донецка

А на этом фото начальник службы охраны Дениса Пушилина в форме НКВД времен Второй мировой войны. Так он оделся по случаю 9 мая в Донецке в прошлом году.

К слову, «Л-ДНР» не отменили празднование 9 мая из-за эпидемии коронавируса, а отложили на неопределенный срок. Традиционные парады группировок с символикой СССР и российским вооружением, поставки которого отрицают в «Л-ДНР», наглядно демонстрируют из года в год нежелание представителей «Л-ДНР» говорить о мире. Они демонстрируют скорее желание говорить о «великой победе».



Как отмечает заведующая кафедрой истории Украины и специальных отраслей исторической науки ДонНУ им. Стуса Надежда Темирова, «ДНР» намеренно использует именно российский подход к памяти о войнах прошлых лет.



«Это российский формат политики памяти. Почему обращаются к термину "Великая отечественная война"? Кроме победы над нацизмом, а она была, кроме этого нет ничего героического, что можно было бы предложить россиянам в России и жителям оккупированных территорий. Героики нет», - считает Темирова.



Также она убеждена, что переименование Донецка в Сталино в отдельные дни (9 мая, 22 июня и 8 сентября) связано не столько с самой личностью Сталина, сколько с памятью Второй мировой войны. Даже одна буква имеет значение. В нашем случае это буква «о». Вот, что говорит историк:

В последней четверти 19-го столетия у вершин Каламуса (это территория современного Донецка) был заложен первый металлургический завод - на просторах современной Украины. Собственником завода был валлийский предприниматель Джон Юз. Постепенно вокруг этого завода разросся рабочий поселок и по традиции он получил имя собственника предприятия – Юзовка. В начале 20-го столетия Юзовка была довольно большим населенным пунктом. По статистическим данным, в 1913 году в этом поселке проживали 57 тысяч человек – по тогдашним меркам это было много. Но статус города Юзовка получила только в июле 1917 года, когда в России установилась власть временного правительства. До 1924 года около 5 лет город носил название «Юзовка». В 1924 году 21 января умер лидер российской социал-демократии Владимир Ленин. По всему Союзу прокатилась волна его увековечивания. Именем Ленина назвали улицы, площади, предприятия и населенные пункты. Эта волна докатилась до Юзовки, которая к тому моменту считалась провинциальным городом. 8 марта 1924 года на заседании Пленума Юзовского Окрисполкома было решено увековечить имя Ленина в Юзовке. То есть увековечить нужно, но не так, чтобы размениваться таким значимым именем по отношению к небольшому промышленному населенному пункту. Тогда уже в Советском союзе существовал город, название которого увековечило имя Ленина – Ленинград, который до этого назывался Петроградом. Имя Ленина было предложено увековечить в Юзовке опосредованно. Поскольку революция изображается в виде локомотива, машинистом которого был Ленин, а локомотив сделан из стали, а сталь производится в Юзовке, то таким образом ее можно сделать символом революции. Юзовку переименовали в Сталин, без буквы «о». Название ЖД-станции «Юзово» сменили на «Сталино». С 1924 по 1929 год современный Донецк носил название «Сталин». С 1929 до 1961 года этот город называли «СталинО». В годы немецко-нацистской оккупацию ему было возращено дореволюционное название «Юзовка» на несколько лет.

В 1941 году, после начала оккупации, городу вернули старое название, а затем Сталино переименовали в Донецк, уже при Никите Хрущеве.



Разумеется, символика Советского союза на улицах Донецка и Луганска это далеко не единственное проявление тоталитарной идеологии последователей «русского мира». Гораздо важнее, что за «модной», как некоторым кажется тенденцией, кроются серьезные нарушения прав человека, преследования инакомыслящих и абсолютная власть тех, у кого оружие.

