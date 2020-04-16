«ДНР» не будет проводить парад 9 мая из-за коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о переносе парада ко Дню победы 9 мая в Донецке из-за коронавируса.



Об этом в своем Telegram-канале написал сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин. Позже информация появилась на сайтах группировки.



Переносится и шествие «Бессмертного полка».



Также будут отложены мероприятия ко «Дню республики» 11 мая.



На какой срок переносятся мероприятия, не сообщается.

Вчера о переносе парада к 9 мая на неопределенный срок объявил президент России Владимир Путин.



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