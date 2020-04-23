«ДНР» будет использовать название «Сталино» в отношении Донецка

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», который разрешает использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино».



В бумаге говорится о том, что наименование «город Сталино» будет использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности, Днем победы 9 мая.

Название Сталино Донецк получил в 1924 году. По официальной версии в честь Ленина. «Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "Сталь" и решил наименовать г. Юзовку — городом Сталиным», — говорится в документе заседания.



Ранее подобное решение в отношении Луганска выпустил глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Теперь группировка будет использовать и название «Ворошиловград».