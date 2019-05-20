Зеленский подал декларацию: квартира в Великобритании, дом в Италии, жилье жены в Крыму

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции опубликована декларация о доходах за 2018 год президента Украины Владимира Зеленского.



В ней он указал квартиру в Великобритании площадью 91 кв. м, которую вместе с женой Еленой приобрел за более чем 42 миллиона гривен и жилой дом в Италии на 413 кв. м стоимостью более 88 миллиона гривен. В декларации за 2017 год итальянский дом Зеленских указан не был.



Кроме того, он указал пять гостиничных номеров в Грузии, а его жена Елена - квартиру в крымской Ялте, площадью 130 кв. м.



Также президент задекларировал дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области, несколько квартир в Киеве.



Среди ценного движимого имущества супругов Зеленских значатся семь дорогостоящих часов марок Bregeut, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Graff, Bovet, а также автомобили Land Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014 года выпуска.



Среди нематериальных активов Зеленский указал три изобретения, три полезные модели и 25 торговых марок или коммерческих наименований.



Владимир и Елена Зеленськие — конечные бенефициары ООО «Киноквартал», ООО «Студия Квартал 95», ООО «Зелари фиш», «Ельдоранте Лимитед», «Вилхар Холдингс Лимитед», «Фильм Херитейдж инк.» и «Сан Томмасо С.Г.Л.».



В 2018 году Зеленский получил более 4 миллионов гривен заработной платы в ООО «Квартал 95», более 3 миллионов гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью от ООО «Киноквартал». В свою очередь Елена Зеленская заработала в ООО «Квартал 95» 1 миллион гривен.



Также Зеленский задекларировал 630 тысяч долларов, 107 тысяч евро и более 1 миллиона гривен на банковских счетах.

Сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента.