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Зеленский подал декларацию: квартира в Великобритании, дом в Италии, жилье жены в Крыму

20 мая 2019, 15:37

Зеленский подал декларацию: квартира в Великобритании, дом в Италии, жилье жены в Крыму

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции опубликована декларация о доходах за 2018 год президента Украины Владимира Зеленского. 

В ней он указал квартиру в Великобритании площадью 91 кв. м, которую вместе с женой Еленой приобрел за более чем 42 миллиона гривен и жилой дом в Италии на 413 кв. м стоимостью более 88 миллиона гривен. В декларации за 2017 год итальянский дом Зеленских указан не был.

Кроме того, он указал пять гостиничных номеров в Грузии, а его жена Елена - квартиру в крымской Ялте, площадью 130 кв. м.

Также президент задекларировал дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области, несколько квартир в Киеве.

Среди ценного движимого имущества супругов Зеленских значатся семь дорогостоящих часов марок Bregeut, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Graff, Bovet, а также автомобили Land Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

Среди нематериальных активов Зеленский указал три изобретения, три полезные модели и 25 торговых марок или коммерческих наименований.

Владимир и Елена Зеленськие — конечные бенефициары ООО «Киноквартал», ООО «Студия Квартал 95», ООО «Зелари фиш», «Ельдоранте Лимитед», «Вилхар Холдингс Лимитед», «Фильм Херитейдж инк.» и «Сан Томмасо С.Г.Л.».

В 2018 году Зеленский получил более 4 миллионов гривен заработной платы в ООО «Квартал 95», более 3 миллионов гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью от ООО «Киноквартал». В свою очередь Елена Зеленская заработала в ООО «Квартал 95» 1 миллион гривен.

Также Зеленский задекларировал 630 тысяч долларов, 107 тысяч евро и более 1 миллиона гривен на банковских счетах.

Сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента.

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