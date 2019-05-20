Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады вступил в должность президента Украины.

В ходе заседания Зеленский, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, произнес присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.



После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала, объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.



Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.



