Выборы в Раду ориентировочно состоятся 21 или 28 июля

Досроочные парламентские выборы могут состояться 21 или 28 июля. Об этом говорят главы фракций Верховной Рады после встречи с президентом Владимиром Зеленским.



Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы парламента могут состояться 21 июля. Об этой дате также заявил сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.



При этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала также еще 28 июля.



«Новоизбранный президент хочет воспользоваться своим доверием и распустить Раду, но большинство присутствующих на консультации сообщили что для этого нет никаких предпосылок. Это есть нарушение закона», — подчеркнула она, при этом добавив, что политические силы «выборов не боятся».



«Обсуждалась возможность изменения избирательного законодательства. Присутствовавшая на встрече председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по стандартам ОБСЕ которых Украина должна придерживаться, рекомендуется странам членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов, что уж говорить за 60 дней до выборов», — также сообщила Геращенко.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.



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