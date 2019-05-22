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АП — не госорган. Богдан пояснил приход на должность, несмотря на люстрацию

22 мая 2019, 08:18

АП — не госорган. Богдан пояснил приход на должность, несмотря на люстрацию

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.

«Да, я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он заявил, что в прошлом «закрыл одну очень коррупционную схему», которая выводила 2 миллиарда гривен в год «при всех властях». «И автор этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации», — подчеркнул Богдан.

Также он отметил, что при принятии закона о люстрации должности главы Администрации президента и его заместители были выведены из-под государственной службы. «И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава администрации президента или его заместители. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона», — сказал он.

Глава АП считает, что закон о люстрации прописан непрофессионально. «Настолько непрофессионально прописанный закон, что каждый, кто хотел выйти из-под действия этого закона, съездил в командировку на один день на территорию боевых действий, получил статус участника боевых действий и под люстрацию не попадает. А тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, защищали интересы общества, до сих пор находятся под действием этого закона», — подчеркнул Богдан.

В начале апреля 2019 года стало известно, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в своем решении отметил, Администрация президента не является государственным органом. Суд пояснил, что АП является вспомогательным, постоянно действующим органом, но не принимает решений, обязательных для других субъектов, не осуществляет государственные властные управленческие функции, и не имеет юрисдикции, которая распространяется на определенную территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП 21 мая.

Богдан с 2007 по 2010 работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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