Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об избирательной системе

Фото: Пресс-служба В. Зеленского / Архив

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов.



За внесение в повестку дня сессии этого президентского законопроекта проголосовали только 92 нардепа.



Также за внесение в повестку дня законопроекта Зеленского о публичных закупках во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепа.



После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил о закрытии внеочередного заседания парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.

Законопроект президента об изменениях законодательства о выборах предполагает пропорциональную систему по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).



Досрочные парламентские выборы назначены Зеленским на 21 июля.