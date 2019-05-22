Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об избирательной системе

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов.
За внесение в повестку дня сессии этого президентского законопроекта проголосовали только 92 нардепа.
Также за внесение в повестку дня законопроекта Зеленского о публичных закупках во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепа.
После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил о закрытии внеочередного заседания парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.
Законопроект президента об изменениях законодательства о выборах предполагает пропорциональную систему по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
Досрочные парламентские выборы назначены Зеленским на 21 июля.