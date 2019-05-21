Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля

Фото: Пресс-служба Владимира Зеленского / Архив

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.



Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.



Документ вступает в силу со дня его опубликования.



Кроме того, Зеленский направил письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой 22 мая созвать внеочередное заседание парламента для внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.