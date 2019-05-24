Началась избирательная кампания в Верховную Раду

Сегодня, 24 мая, в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.



Согласно законодательству, избирательная парламентская кампания начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.



Указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля был опубликован в правительственной газете «Урядовий кур’єр» 23 мая.



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