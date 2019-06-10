У Зеленского недоумевают по поводу уголовных дел, открытых Луценко после переговоров в Минске

В администрации президента Украины Владимира Зеленского не понимают, на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы, прошедшего 5 июня в Минске.



«Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела», — сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «Интерфакс-Украина».

7 июня генпрокурор Юрий Луценко объявил об открытии трех уголовных производства, связанных с переговорами в Минске — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил в особый период и по факту государственной измены.



5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.



После этого Сайдик пояснил, что снятие блокады предложили представители отдельных районов Донбасса и России, а Кучма подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной. В частности, Кучма выступил за возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию.



В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации» предприятий, проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР».



Также Кучма рассказал, что имеется в виду под намерением не открывать ответный огонь на Донбассе.