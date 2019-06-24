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На округе Донетчины в Раду идут медсестра, учитель, пенсионеры и безработные из Киева

24 июня 2019, 11:00

На округе Донетчины в Раду идут медсестра, учитель, пенсионеры и безработные из Киева

На округе № 49 в Донецкой области Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 11 кандидатов, которые примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

В частности, в парламентских выборах примут участие учительница начальной школы Наталия Батура, медсестра Ирина Водопшина, управляющая супермаркетом «Сильпо» Наталия Дишкант, оформитель рекламоносителей Александр Ильенко, безработные Анна Киценко и Татьяна Куриленко, начальник отдела планирования в КП «Спорткомплекс» Александр Поддубный.

Указано, что все эти кандидаты проживают в Киеве.

ЦИК также зарегистрировала на этом округе пенсионеров Инну Конобееву из Киева и Василия Медведюка из Новомосковска Днепропетровской области.

Кроме того, по этому округу баллотируются бизнесмен и политик Борис Колесников, а также шоумен Сергей Сивохо. Их ЦИК пока официально не зарегистрировал.

Для участия в выборах каждому кандидату-мажоритарщику необходимо внести залог в размере 41 тысячи 730 гривен.

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