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Четверо освобожденных из плена «Л-ДНР» прилетели в Киев

28 июня 2019, 16:47

Четверо освобожденных из плена «Л-ДНР» прилетели в Киев

Четверо украинцев, освобожденных из плена группировок «ДНР» и «ЛНР», прилетели в Киев. Прямую трансляцию из аэропорта вело «Громадське».

Имена освобожденных: Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий.

Мужчины были переправлены самолетом из российского Ростова-на-Дону транзитом через Минск.

В аэропорту их встретили родственники. Также к освобожденным подошла спикер СБУ Елена Гитлянская. Она предложила им в сопровождении родственников проехать на машине скорой помощи в медицинский центр, чтобы пройти обследование состояния здоровья и психологического состояния. 

Украинский военнослужащий Дмитрий Великий, который удерживался боевиками в Макеевской исправительной колонии, рассказал, что об освобождении узнал от сотрудников «МГБ ДНР» позавчера. По его словам, в этой колонии находится еще около 20 пленных.

«А еще на тюрьме, еще есть "Изоляция" — не знаю, работает ли она. Еще есть 97-я колония», — назвал места нахождения пленных Великий.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР». 

По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.

Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.

Представители националистических партий в четверг вечером провели акцию под Офисом президента Украины, призывая наказать Медведчука.

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