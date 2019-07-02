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В ЦИК объяснили регистрацию Клюева и Шария

02 июля 2019, 15:32

В ЦИК объяснили регистрацию Клюева и Шария

В Центральной избирательной комиссии пояснили, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам заместителя главы ЦИК Евгений Радченко, у комиссии нет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине.

Радченко подчеркнул, что из-за этого ЦИК не может вновь отказать экс-чиновнику.

«Мы обязаны выполнить решение суда... Решение суда было повторно рассмотреть, и у нас нет других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему — прим.), по сути, мы принять не можем», — пояснил он.

Радченко подчеркнул, что ЦИК обязана выполнить решение суда. По его словам, у Центризбиркома все еще есть документы, согласно которым, Клюев находится за пределами государства.

«Только проблема в том, что суд их не считает такими, которые достаточно доказывают это», — отметили в ЦИК.

Там также отмечают, что неоднократно обращались в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, но дополнительных документов не получили.

«На основании письма Генпрокуратуры Центральная избирательная комиссия сказала, что господин Клюев не проживает, отказала в регистрации. А суд сказал, что это письмо не является надлежащим и эта информация не подходит», — уверяет Радченко.

Объясняя регистрацию кандидатом блогера Анатолия Шария, член ЦИК тоже сослался на решение суда. «На основании того же самого. Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой, и все», — подчеркнул Радченко.

Как сообщалось, сегодня ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в Верховную Раду на выборах 21 июля.

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Организации
Центральная избирательная комиссия
Люди
Андрей Клюев Анатолий Шарий
События
Парламентские выборы 2019

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