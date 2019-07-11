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Филарет прокомментировал свое интервью «России 24»

11 июля 2019, 08:33

Филарет прокомментировал свое интервью «России 24»

Почетный патриарх Филарет заявил, что не ожидал, что его интервью российскому государственному каналу «Россия 24» вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью. Об этом он сказал в интервью «Громадське».

«Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии», — заявил Филарет.

Он считает, что сейчас СМИ в большинстве направленны на уничтожение Киевского патриархата.

«Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций — поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают», — добавил он.

Филарет также отметил, что «этому враждебному каналу дал информацию правдивую».

«Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал», — подчеркнул Филарет.

Также он отметил, что, возможно, «ошибся в том, что дал интервью такому каналу».

Как сообщалось, Филарет дал интервью «России 24», в котором раскритиковал томос и деятельность ПЦУ.

5 декабря 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата и Укаринская автокефальная церковь объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли к ПЦУ.

Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании ПЦУ ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены. Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.

Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав управления Киевской епархией. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП — из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.

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