В Бахмуте проголосовала 15-летняя девочка. На участок вызвали полицию

В Бахмуте Донецкой области на одном из избирательных участков проголосовала 15-летняя девочка. Наблюдатели выхвали полицию.



«Вышла девочка, мама ей говорит:» Проголосовала?«. Зашла сюда, я говорю: «Покажи документы». Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет«, — рассказал «Вільному радіо» наблюдатель Евгений, дежурящий на участке по адресу пл.Свободы,1.



Девочке пришло приглашение на выборы.

Прибывшие на участок правоохранители составили протокол. Представитель ювенальной превенции допросил девочку с матерью. Они обе заявляют, что не знали, что голосовать можно с 18 лет.