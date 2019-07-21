Зеленский хочет, чтобы премьер-министром стал новый человек

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который никогда ранее не был ни главой правительства, ни спикером Верховной Рады, ни лидером какой-либо фракции. Об этом Зеленский сказал журналистам после того, как проголосовал на парламентских выборах.



«Это может не понравиться некоторым людям, которые сейчас идут в парламент, потому что они себя видят на этом месте», — подчеркнул он.



Также президент отметил, что премьером должен быть независимый человек.



Зеленский добавил: «Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми».